Українські OSINT-аналітики встановили особу льотчика літака А-50, який наводить ракети з Білорусі

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OSINT-аналітики "Бджоли" встановили особу російського льотчика літака-розвідника А-50У, який регулярно злітає з території Білорусі у Барановичах.

Льотчиком, через якого в Україні постійно оголошують повітряну тривогу, виявився майор Валерій Боровіков, замкомандира ескадрильї літаків далекого радіолокаційного дозору, виявлення та наведення А-50У "Таганрог". Цей борт регулярно злітає з білоруського аеродрому Барановичі.

Саме цей льотчик наводить російські ракети для ударів по цивільним об'єктам України. Бортовий номер літака "41 червоний", а реєстраційний номер RF-94268. Окупанти використовують його від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до квітня. Потім його відправляли на місце базування до РФ у місті Іваново на аеродромі "Північний". 9 липня його перекинули назад до Білорусі.

14 липня, як заявляють OSINT-аналітики, саме за наведенням Боровікова було завдано ракетного удару по центру Вінниці, внаслідок якого загинуло 27 людей, а поранення отримали 202 особи.

Валерій Боровіков проживає у російському місті Іваново. У нього є дружина та дочка.

OSINT – це розвідка на основі відкритих даних у мережі.

Нагадаємо, 21 лютого спостерігачі зафіксували стягування військової техніки до кордону з Литвою.

21 лютого ЗМІ повідомляли, що РФ хоче захопити Білорусь до 2030 року.