Валерий Боровиков командир борта А-50У "Таганрог" наводит российские ракеты по украинским гражданским объектам. В частности, удар по Виннице осуществили по его наводке.

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OSINT-аналитики "Бджоли" установили личность российского летчика самолета-разведчика А-50У, который регулярно взлетает из территории Беларуси в Барановичах.

Летчиком, из-за которого в Украине постоянно объявляют воздушную тревогу, оказался майор Валерий Боровиков, замкомандира эскадрильи самолетов дальнего радиолокационного дозора, обнаружения и наведения А-50У "Таганрог". Данный борт регулярно взлетает из белорусского аэродрома Барановичи.

Именно этот летчик наводит российские ракеты для ударов по гражданским объектам Украины. Бортовой номер самолета "41 красный", а регистрационный номер RF-94268. Оккупанты используют его с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину до апреля. Затем его отправляли на место базирования в РФ в городе Иваново на аэродроме "Северный". 9 июля его перебросили назад в Беларусь.

14 июля, как заявляют OSINT-аналитики, именно по наводке Боровикова был нанесен ракетный удар по центру Винницы, в результате которого погибло 27 людей, а ранения получили 202 человека.

Валерий Боровиков проживает в российском городе Иваново. У него есть жена и дочь.

OSINT — это разведка на основе открытых данных в сети.

Напомним, 21 февраля наблюдатели зафиксировали стягивание военной технику к границе с Литвой.

21 февраля СМИ сообщали, что РФ хочет захватить Беларусь до 2030 года.