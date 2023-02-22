"Готові 24 на 7 без прив'язки до сакральних дат": в ЗСУ розповіли про посилення ППО

На думку речника Повітряних сил, ефективність протиповітряної оборони України підвищується, оскільки армія постійно отримує нові зразки озброєння. Крім того, в майбутньому Україна розраховує на постачання бойової авіації.

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Збройні сили України продовжують посилювати протиповітряну оборону за рахунок здобуття нових зразків озброєння. Через це рівень наших систем ППО безперервно підвищується, повідомив 22 лютого речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Слова спікера прозвучали в контексті готовності Сил оборони до подій, які очікуються 24 лютого, про які останнім часом багато йдеться в інформаційному полі. За словами Ігната, незважаючи на розмови про те, що Росія нібито приготувала щось особливе цього дня, Україна поступово посилює свою протиповітряну оборону, а рівень наших фахівців підвищується.

"Посилення триває незалежно від того, сакральна дата наближається чи ні. Ми посилюємося, армія постійно отримує нові зразки озброєння", — сказав Ігнат.

Водночас речник зазначив, що підвищення рівня української ППО відбувається не так швидко, як хотілося б, оскільки західні партнери роблять поступові кроки для того, щоб надати Україні те чи інше озброєння. Тим не менш, українські повітряні сили зможуть у майбутньому значно підвищити свою ефективність після того, як союзники поставлять бойову авіацію. Насамперед йдеться про підвищення рівня захисту українського неба від аеродинамічних та балістичних цілей — тобто від безпілотників та крилатих ракет.

"Ми вже бачимо засоби ППО, всі очікують рішення про передачу літаків. Його чекають дуже давно і дуже воно нам необхідне", — зазначив Ігнат.

Спікер додав, що сучасні засоби ППО надходитимуть і надалі. До того ж в Україну повернутися ті наші бійці, які зараз проходять навчання за кордоном.

"Наші зенітники проходять навчання і, ймовірно, з навчання повернуться не з порожніми руками", — припустив спікер ЗСУ.

На закінчення Ігнат сказав, що росіяни, можливо, змінюватимуть стратегію завдання повітряних ударів, проте українські системи ППО готові їх відбивати "в режимі 24/7". Про це свідчить той факт, що противнику не вдалося знищити критичну інфраструктуру і цим загнати Україну в блекаут.

Нагадаємо, спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Укрінформ" 20 лютого заявив, що ЗС РФ можуть здійснити масовані удари по Україні з використанням авіації в "сакральні дати" — 23 та 24 лютого. За його словами, українським захисникам слід бути готовими до "нестандартних дій" з боку противника.