"Готовы 24 на 7 без привязки к сакральным датам": в ВСУ рассказали об усилении ПВО

По мнению спикера Воздушных сил, эффективность противовоздушной обороны Украины повышается, поскольку армия постоянно получает новые образцы вооружения. Кроме того в будущем Украина рассчитывает на поставки боевой авиации.

Related video

Вооруженные силы Украины продолжают усиливать противовоздушную оборону за счет получения новых образцов вооружения. В силу этого уровень наших систем ПВО непрерывно повышается, сообщил 22 февраля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Слова спикера прозвучали в контексте готовности Сил обороны к событиям, ожидаемым 24 февраля, о которых в последнее время много говорится в информационном поле. По словам Игната, несмотря на разговоры о том, что Россия якобы приготовила что-то особенное в этот день, Украина постепенно усиливает свою противовоздушную оборону, а уровень наших специалистов повышается.

"Усиление продолжается в независимости от того, сакральная дата приближается или нет. Мы усиливаемся, армия постоянно получает новые образцы вооружения", — сказал Игнат.

Между тем спикер отметил, что повышение уровня украинской ПВО происходит не так быстро, как хотелось бы, поскольку западные партнеры делают постепенные шаги для того, чтобы предоставить Украине то или иное вооружение. Тем не менее украинские воздушные силы смогут в будущем значительно повысить свою эффективность после того, как союзники поставят боевую авиацию. Прежде всего речь идет о повышении уровня защиты украинского неба от аэродинамических и баллистических целей — то есть от беспилотников и крылатых ракет.

"Мы видим уже средства ПВО, все ожидают решения о передаче самолетов. Его ожидают очень давно и очень оно нам необходимо", — отметил Ингант.

Спикер добавил, что современные средства ПВО будут поступать и в дальнейшем. И к тому же в Украину вернуться те наши бойцы, которые сейчас проходят обучение за рубежом.

"Наши зенитчики проходят обучение и вероятно из обучения вернутся не с пустыми руками", — предположил спикер ВСУ.

В заключение Игнат сказал, что россияне возможно будут менять стратегию нанесения воздушных ударов, однако украинские системы ПВО готовы их отражать "в режиме 24/7". Об этом говорит тот факт, что противнику не удалось уничтожить критическую инфраструктуру и тем самым загнать Украину в блэкаут.

Напомним, ВС РФ спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Укринформ" 20 февраля заявил, что ВС РФ могут совершить массированные удары по Украине с использованием авиации в "сакральные даты" — 23 и 24 февраля. По его словам, украинским защитникам следует быть готовыми к "нестандартным действиям" со стороны противника.