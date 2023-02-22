100% ефективність: ведучий Дмитро Комаров уперше показав установку IRIS-T в Україні (відео)

Журналіст поговорив із командувачем Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенантом Миколою Олещуком. За час роботи в Україні із системи IRIS-T випустили 51 ракету. Всі вони влучили в ціль.

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Збройні сили України отримали з Німеччини зенітний ракетний комплекс IRIS-T ще в жовтні минулого року. Однак перші кадри з пусковою установкою було оприлюднено лише сьогодні, 22 лютого. Анонс інтерв'ю з командувачем Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенантом Миколою Олещуком, де можна побачити установку, опублікував у себе в соцмережах телеведучий Дмитро Комаров.

"Друзі, продовжую вас знайомити з героями документального проєкту "Рік". Людьми, які щодня творять нашу історію і наближають нашу Перемогу", — написав журналіст.

Генерал-лейтенанта він представив як "людину, яка охороняє наше небо та рятує від ворожих ракет".

В опублікованому фрагменті інтерв'ю Олещук, зокрема, розповідає про ефективність IRIS-Т. За його словами, за період роботи системи в Україні з установки випустили 51 ракету. Усі вони влучили в ціль, уточнив він.

"З 51-ї ракети, випущеної цим зенітно-ракетним комплексом, всі дійшли цілі. Ефективність зенітно-ракетного комплексу — одиниця", — прокоментував Олещук.

Раніше Фокус уже писав, що прем'єра документального фільму "Рік" відбудеться 24 лютого. Серед іншого, в межах проєкту Комаров показав так званий центр прийняття рішень, який сьогодні є головною ціллю росіян.

Нагадаємо, 31 жовтня 2022 року спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що протиповітряна система IRIS-T, надана Німеччиною, спрацювала під час російського обстрілу зі 100% результатом.