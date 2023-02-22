100% эффективность: ведущий Дмитрий Комаров впервые показал установку IRIS-T в Украине (видео)

Журналист поговорил с командующим Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенантом Николаем Олещуком. За время работы в Украине из системы IRIS-T выпустили 51 ракету. Все они попали в цель.

Related video

Вооруженные силы Украины получили от Германии зенитный ракетный комплекс IRIS-T еще в октябре прошлого года. Однако первые кадры с пусковой установкой были обнародованы только сегодня, 22 февраля. Анонс интервью с командующим Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенантом Николаем Олещуком, где можно увидеть установку, опубликовал у себя в соцсетях телеведущий Дмитрий Комаров.

"Друзья, продолжаю вас знакомить с героями документального проекта "Рік". Людьми, которые каждый день творят нашу историю и приближают нашу Победу", — написал журналист.

Генерал-лейтенанта он представил как "человека, который охраняет наше небо и спасает от вражеских ракет".

В опубликованном фрагменте интервью Олещук, в частности, рассказывает об эффективности IRIS-Т. Так, по его словам, за период работы системы в Украине из установки выпустили 51 ракету. Все они попали в цель, уточнил он.

"Из 51-й ракеты, выпущенной этим зенитно-ракетным комплексом, все пришли в цель. Эффективность зенитно-ракетного комплекса — единица", — прокомментировал Олещук.

Ранее Фокус уже писал, что премьера документального фильма "Рік" состоится 24 февраля. Среди прочего, в рамках проекта Комаров показал так называемый "центр принятия решений", который сегодня является главной целью россиян.

Напомним, 31 октября 2022 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что противовоздушная система IRIS-T, предоставленная Германией, сработала во время российского обстрела со 100% результатом.