Річниця війни в Україні: генпрокурор розповів про кількість воєнних злочинів РФ (інфографіка)

За словами Андрія Костіна, найбільше вбитих у Київській (2290), Донецькій (2167) та Харківській (1782) областях. Також відомо, що через дії ЗС РФ загинула 461 дитина.

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За майже рік війни в Україні російські військові вбили 9655 цивільних, серед яких була 461 дитина. Про це генеральний прокурор України Андрій Костін написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Найбільше жертв було на Київщині. Там за рік повномасштабної війни було вбито 2290 людей. А 734 особи отримали поранення. На Донеччині окупанти вбили 2167 людей. На Харківщині нарахували 1782 жертви.

[ + – ] Найбільше мирних жителів російські військові вбили у Київській області

Андрій Костін також навів і інші цифри щодо воєнних злочинів ЗС РФ в Україні, скоєних за рік повномасштабної війни.

За підрахунками Офісу генпрокурора, за рік війни в Україні російські військові скоїли 68 тисяч злочинів.

[ + – ] Найбільше воєнних злочинів ЗС РФ скоїли у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях

Окупанти 952 рази застосували заборонені касетні міни, а також хімічні, касетні та запальні боєприпаси.

Щонайменше 16 тисяч дітей було примусово вивезено до Росії та Білорусі.

Загарбники зруйнували 81 тисячу об'єктів цивільної інфраструктури, серед яких понад 62 тисячі житлових будинків.

[ + – ] Понад 62 тисяч будинків мирних жителів зруйнувала російська армія, починаючи з 24 лютого 2022 року

При цьому збитки, завдані екології України, фахівці оцінюють у понад $46 млрд.

Війна Росії з Україною: скільки воєнних злочинців та їхніх поплічників засудили

За словами Андрія Костіна, з початку війни компетентні органи оголосили підозру 915 особам, причетним до злочинів країни-агресора. Станом на сьогодні засуджено 26 злочинців. Із них 11 засудили заочно. Окрема категорія злочинів, за його словами, стосується зазіхання на основи національної безпеки.

Відомо, що правоохоронці вже розглянули 16 800 таких злочинів. В результаті підозру оголосили 2 932 особам. Серед них були один народний депутат, 12 депутатів місцевих рад та мерів, а також 115 силовиків.

Нагадаємо, станом на 13 лютого 2023 року британська розвідка зафіксувала 18 955 жертв серед мирного населення з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Серед них 7199 людей загинуло, а 11 756 отримали поранення.

Фокус також писав про те, що 6 лютого генсек ООН заявив про загрозу масштабнішої війни в Україні. Ризик ескалації та кровопролиття у світі постійно зростає.