"Путін побоюється відповіді НАТО": в ОП відреагували на ядерні погрози Кремля

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ядерна риторика російського лідера — не більше ніж шантаж, оскільки у пріоритеті для нього є особиста безпека.

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Президент РФ Володимир Путін побоюється можливої відповіді на застосування ядерної зброї з боку НАТО, а ядерні погрози Кремля поки що не більше, ніж шантаж. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у відповідь на запитання Фокусу під час спілкування з журналістами 22 лютого.

"Ядерний шантаж відбувається постійно, але ми вважаємо, що це поки що тільки шантаж", — пояснив він.

За словами Єрмака, той факт, що Путін приймає чиновників за шестиметровим столом, свідчить про те, що він зайве турбується про особисту безпеку, тоді як доля інших турбує його мало.

Глава ОП вважає, що російський президент боїться можливої відповіді НАТО у разі застосування ядерної зброї і усвідомлює те, що в конфлікті з Альянсом Росія не може розраховувати на позитивний для себе результат.

Нагадаємо, 21 лютого Путін оголосив про призупинення участі РФ у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння СНО-3, який раніше було продовжено до лютого 2026 року. Глава Кремля також згадав про "ультиматуми Вашингтона" та ядерні амбіції Франції і Великобританії.

Того ж дня, 21 лютого, у Євросоюзі закликали Кремль повернутися до ядерної угоди через загрозу міжнародній безпеці.