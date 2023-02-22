"Путин опасается ответа НАТО": в ОП отреагировали на ядерные угрозы Кремля

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ядерная риторика российского лидера — не более чем шантаж, поскольку в приоритете для него личная безопасность.

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Президент РФ Владимир Путин опасается возможного ответа на применение ядерного оружия со стороны НАТО, а ядерные угрозы Кремля — пока не более, чем шантаж. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на вопрос Фокуса в ходе общения с журналистами 22 февраля.

"Ядерный шантаж происходит постоянно, но мы считаем, что это пока только шантаж", — пояснил он.

По словам Ермака, тот факт, что Путин принимает чиновников за шестиметровым столом, свидетельствует о том, что он излишне беспокоится о личной безопасности, тогда как судьба других его заботит мало.

Глава ОП считает, что российский президент боится возможного ответа НАТО в случае применения ядерного оружия и отдает себе отчет в том, что в конфликте с Альянсом Россия не может рассчитывать на положительный для себя исход.

Напомним, 21 февраля Путин объявил о приостановлении участия РФ в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, который ранее был продлен до февраля 2026 года. Глава Кремля также упомянул об "ультиматумах Вашингтона" и ядерных амбициях Франции и Великобритании.

В тот же день, 21 февраля, в Евросоюзе призвали Кремль вернуться к ядерному соглашению из-за угрозы международной безопасности.