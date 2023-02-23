Рогозін пояснив гарну архітектуру Європи тим, що та "здавалася ворогам під час воєн"

Своїм посланням про пам'ятки архітектури ексглава Роскосмосу привітав росіян зі святом. Він вважає, що Росія завжди бореться до останнього, навіть якщо потім доведеться збудувати місто заново.

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Ексглава "Роскосмосу" та керівник групи радників під назвою "Царські вовки" Дмитро Рогозін назвав "справжню" причину, чому Європі вдалося зберегти гарну архітектуру в первісному вигляді. Про це він написав у своєму Telegram каналі.

Дмитро Рогозін розповідає, що коли відвідував Брюссель та інші бельгійські міста, то милувався там первозданним архітектурним виглядом Європи часів Середньовіччя. З того часу збереглися і собори, і будинки, та інші пам'ятки. Все не просто так, вважає російський політик.

"А знаєте чому? Та тому що жителі цих містечок вважали за краще здаватися ворогові ще до того, як цей ворог оголошував їм війну. Так і падали покірно на коліна ці дрібнотравчасті європейці перед кожним черговим Карлом Сміливим або Адольфом Бешеним, здаючи своїх дочок і дружин у борделі окупантів", — пише Дмитро Рогозін.

А ось міста Росії після битв виглядали так, як на опублікованому кадрі. Ексглава "Роскосмосу" вважає, що це через прагнення росіян відстоювати свою "правоту" та "битися за кожен дім". Після цього вони відбудовували свої міста наново після кровопролитних воєн.

[ + – ] Дмитро Рогозін висунув свою версію, чому міста Європи гарні Фото: Дмитро Рогозiн / Telegram

Очевидно, це був натяк на те, що Росія продовжить воєнні дії в Україні, оскільки вважає окуповані території своїми. Такий висновок можна зробити із фрази, якою він підсумував свою публікацію.

"З днем захисника Вітчизни, браття! Привіт усім з Донбасу!" — пише Дмитро Рогозін.

Нагадаємо, 23 січня в інтерв'ю росЗМІ Дмитро Рогозін погрожував повернутися на Донбас та помститися. Він повідомив, що в Росії завдяки супутниковому знімку встановили бойовий розрахунок ЗСУ, який завдав удару по готелю в Донецьку. Тепер українських солдатів "відстежують", стверджує він.

21 грудня Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку під час святкування свого 59-го дня народження у ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш".