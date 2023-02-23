Рогозин объяснил красивую архитектуру Европы тем, что та "сдавалась врагам во время войн"

Своим посланием о памятках архитектуры экс-глава Роскосмоса поздравил россиян с праздником. Он считает, что Россия всегда борется до последнего, даже если потом придется построить город заново.

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Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель группы советников под названием "Царские волки" Дмитрий Рогозин назвал "истинную" причину, почему Европе удалось сохранить красивую архитектуру в первоначальном виде. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин рассказывает, что когда посещал Брюссель и другие бельгийские города, то любовался там первозданным архитектурным обликом Европы времен Средневековья. С тех пор сохранились и соборы, и здания, и другие памятки. Все не просто так, считает российский политик.

"А знаете почему? Да потому что жители этих городков предпочитали сдаваться неприятелю еще до того, как этот неприятель объявлял им войну. Так и падали покорно на колени эти мелкотравчатые европейцы перед каждым очередным Карлом Смелым или Адольфом Бешеным, сдавая своих дочерей и жен в бордели оккупантов", — пишет Дмитрий Рогозин.

А вот города России после битв выглядели так, как на опубликованном кадре. Экс-глава "Роскосмоса" считает, что это из-за стремления россиян отстаивать свою "правоту" и "драться за каждый дом". После этого они отстраивали свои города заново после кровопролитных войн.

[ + – ] Дмитрий Рогозин выдвинул свою версию, почему города Европы красивые Фото: Дмитрий Рогозин / Telegram

По всей видимости это был намек на то, что Россия продолжит военные действия в Украине, так как считает оккупированные территории своими. Такой вывод можно сделать из фразы, которой он подытожил свою публикацию.

"С днем защитника Отечества, братья! Привет всем с Донбасса!" — пишет Дмитрий Рогозин.

Напомним, 23 января в интервью росСМИ Дмитрий Рогозин грозился вернуться на Донбасс и отомстить. Он сообщил, что в России благодаря спутниковому снимку установили боевой расчет ВСУ, который нанес удар по гостинице в Донецке. Теперь украинских солдат "отслеживают", утверждает он.

21 декабря Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего 59-го дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш".