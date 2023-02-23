Понад $33 мільйони: Австралія передає безпілотники захисникам України

За словами міністра оборони Річарда Марлеса, передані українським військовим безпілотники допоможуть їм під час розвідки на полі більше.

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Військову допомогу Україні готова надати Австралія. Про це заявив міністр оборони країни Річард Марлес.

За його словами, уряд Австралії вже зараз готується передати Україні безпілотники на загальну суму 33 мільйони доларів.

"Ця підтримка надасть Збройним силам України можливість розвідки та спостереження на полі бою, оскільки вони продовжують боротися з необґрунтованою агресією Росії", — сказав Марлес.

Австралія також запроваджує додаткові санкції проти осіб у російському уряді, які фінансують війну в Україні або розповсюджують неправдиві відомості про цю війну.

"Санкційний режим Австралії проти РФ є найбільшим, і це відображає підтримку народу України та основних норм суверенітету й територіальної цілісності", — прокоментувала введення антиросійських санкцій міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що Україна підготувала санкції проти РФ. Передбачається, що в межах нових санкційних обмежень буде призупинено всі операції з активами, що належать банкам Росії.

Фокус також писав, що 5 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Під обмеження потрапили 200 російських компаній. І перша у списку — державна корпорація "Росатом" і її філії.