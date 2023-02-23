Более чем на $33 миллиона: Австралия передает беспилотники защитникам Украины

По словам министра обороны Ричарда Марлеса, переданные украинским военным беспилотники помогут им во время разведки на поле боле.

Related video

Военную помощь Украине готова предоставить Австралия. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлес.

По его словам, правительство Австралии уже сейчас готовиться передать Украине беспилотники на общую сумму в 33 миллиона долларов.

"Эта поддержка предоставит Вооруженным силам Украины возможность разведки и наблюдения на поле боя, поскольку они продолжают бороться с необоснованной агрессией России", — сказал Марлес.

Австралия также вводит дополнительные санкции против лиц в российском правительстве, которые финансируют войну в Украине или распространяют неправдивые сведенья об этой войне.

"Санкционный режим Австралии против РФ является самым большим и это отражает поддержку народа Украины и основных норм суверенитета и территориальной целостности", — прокомментировала введение антироссийских санкций министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

Напомним, 22 февраля стало известно, что Украина подготовила санкции против РФ. Предусматривается, что в рамках новых санкционных ограничений будут приостановлены все операции с активами, которые принадлежат банкам России.

Фокус также писал, что 5 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний. И первая в списке государственная корпорация "Росатом" и ее филиалы.