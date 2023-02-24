Що отримає Україна на 2 млрд: США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги, — CNN

За словами журналістів, Україна отримає 155-метрові артилерійські снаряди, кілька видів безпілотників та ракети для HIMARS.

Related video

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд доларів уже в п'ятницю. Про це заявив неназваний офіційний представник США, пише CNN.

Повідомляється, що гроші виділять для фонду Ініціативи сприяння безпеці України. З його допомогою озброєння та обладнання закуповуються безпосередньо у промисловців.

"Хоча доставка допомоги в Україну може зайняти набагато більше часу, це також свідчить про більш довгострокову прихильність до надання допомоги Києву", — сказано в повідомленні

Журналісти пишуть, що нове фінансування закупівель включатиме:

Ракети для систем HIMARS;

155-метрові артилерійські снаряди;

кілька типів дронів (БПЛА);

Устаткування для боротьби із БПЛА;

Устаткування для розмінування;

Захищене комунікаційне обладнання;

Фінансування навчання та обслуговування українських військових.

Також Радник із національної безпеки США Джейк Салліван пообіцяв зробити все, щоб надати Україні обладнання та боєприпаси у потрібній кількості. Йдеться про боєприпаси калібру 155 і 120 мм для танків, і ракети для HIMARS.

"Одна з речей, над якою ми старанно працюємо — за вказівкою президента Байдена — це збільшення виробництва всіх цих типів боєприпасів", — сказав Салліван.

Також американський чиновник зазначив, що збільшення кількості боєприпасів в України є метою не лише Сполучених Штатів, а й усіх країн НАТО.

Раніше в США заявили про готовність до переговорів з РФ щодо України. За словами заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, якщо Україна перестане битися, то перестане існувати як держава.

Також Нуланд заявила, що США розглядають можливість постачання Україні винищувачів п'ятого покоління. Вашингтон разом із Києвом думають про "армію майбутнього". За її словами, 24 лютого США оголосять новий пакет санкцій проти РФ.