Что получит Украина на 2 млрд: США готовятся объявить о новом пакете военной помощи, — CNN

По словам журналистов, Украина получит 155-метровые артиллерийские снаряды, несколько видов беспилотников, а также ракеты для HIMARS.

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Администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 2 млрд долларов уже в пятницу. Об этом заявил неназванный официальный представитель США, пишет CNN.

Сообщается, что деньги выделят для фонда Инициативы содействия безопасности Украины. С его помощью вооружения и оборудование закупается непосредственно у промышленников.

"Хотя доставка помощи в Украину может занять гораздо больше времени, это также свидетельствует о более долгосрочной приверженности оказанию помощи Киеву", — сказано в сообщении

Журналисты пишут, что новое финансирование закупок будет включать в себя:

Ракеты для систем HIMARS;

155-метровые артиллерийские снаряды;

несколько типов дронов (БПЛА);

Оборудование для борьбы с БПЛА;

Оборудование для разминирования;

Защищенное коммуникационное оборудование;

Финансирование обучения и обслуживания украинских военных.

Также Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан пообещал сделать все, чтобы предоставить Украине оборудование и боеприпасы в нужном количестве. Речь идет о боеприпасах калибра 155 и 120 мм для танков, и ракетах для HIMARS.

"Одна из вещей, над которой мы усердно работаем — по указанию президента Байдена — это увеличение производства всех этих типов боеприпасов", — сказал Салливан.

Также американский чиновник отметил, что увеличение количества боеприпасов у Украины является целью не только Соединенных Штатов, но и всех стран НАТО.

Ранее в США заявили о готовности к переговорам с РФ по Украине. По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, если Украина прекратит сражаться, то перестанет существовать как государство.

Также Нуланд заявила, что США рассматривают возможность поставки Украине истребителей пятого поколения. Вашингтон вместе с Киевом думают об "армии будущего". По ее словам, 24 февраля США объявят новый пакет санкций против РФ.