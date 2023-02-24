"Є загроза сюрпризів": у Повітряних силах попереджають про російські провокації (відео)

За словами Юрія Ігната, 24 лютого — це символічний день для всього світу, тому у ЗСУ готові до можливих загроз з боку окупантів.

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Російські окупанти на рік з моменту повномасштабного вторгнення можуть влаштувати провокації. Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Фокус.

За словами Ігната, військові очікують на провокації, загроза таких дій фіксується.

"Тільки почався ранок, тільки почався день, який став символічним для всього світу. Сьогодні весь світ очікує на провокації. Те, що нам ворог може захотіти влаштувати нам певні сюрпризи цього дня, є така загроза", — зазначив спікер.

Також він додав, що українські сили завжди готові реагувати на російські провокації. Не варто весь день сидіти "і чекати доки з неба прилетить". Водночас Юрій Ігнат не виключає, що ЗС РФ можуть бачити, що в ці дні українські сили очікують на удари, тому можуть атакувати в інший день.

Наразі українські сили ППО посилюють найкращими світовими зразками зенітно-ракетних комплексів, тому Україна стає лише сильнішою.

Нагадаємо, 23 лютого у Повітряних силах заявили, що війська РФ намагалися завдати ракетного удару 20 лютого, але з 11 ракет долетіло до України лише 1.

22 лютого Ігнат заявив, що навесні ЗС РФ можуть почати обстрілювати дороги та ГЕС, оскільки знищити українську енергетику не вдалося.