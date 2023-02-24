"Есть угроза сюрпризов": в Воздушных силах предупреждают о российских провокациях (видео)

По словам Юрия Игната, 24 февраля — это символический день для всего мира, поэтому в ВСУ готовы к возможным угрозам со стороны оккупантов.

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Российские оккупанты в годовщину с момента полномасштабного вторжения могут устроить провокации. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Фокус.

По словам Игната, военные ожидают на провокации, угроза таких действий фиксируется.

"Только началось утро, только начался день, который стал символичным для всего мира. Сегодня весь мир ожидает провокаций. То, что нам враг может захотеть устроить нам определенные сюрпризы в этот день, есть такая угроза", — отметил спикер.

Также он добавил, что украинские силы постоянно готовы реагировать на российские провокации. Не стоит весь день сидеть "и ожидать пока с неба прилетит". Вместе с тем Юрий Игнат не исключает, что ВС РФ могут видеть, что в эти дни украинские силы ожидают ударов, поэтому могут атаковать в другой день.

Сейчас украинские силы ПВО усиливают лучшими мировыми образцами зенитно-ракетных комплексов, поэтому Украина становится только сильнее.

Напомним, 23 февраля в Воздушных силах заявили, что войска РФ пытались нанести ракетный удар 20 февраля, но из 11 ракет долетела до Украины только 1.

22 февраля Игнат заявил, что весной ВС РФ могут начать обстреливать дороги и ГЭС, так как уничтожить украинскую энергетику не удалось.