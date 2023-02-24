Україна може отримати радянські винищувачі: у Британії запропонували країнам ЄС план обміну

В оборонному відомстві Лондона також розповіли про дефіцит боєприпасів через воєнні постачання Україні. Бен Воллес почав шукати шляхи, щоб відновити резерви.

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Великобританія готова передати винищувачі нового зразка країнам, які наважаться на передачу радянських літаків Україні. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, передає CNN.

За його словами, питання постачання авіації Україні може бути вирішене, якщо країни, у яких в резерві є старі винищувачі передадуть їх на поле бою. Натомість Великобританія зобов'язалася передати натомість літаки своїм європейським союзникам.

Йдеться про радянських винищувачів МіГ 29 та Су-24, які є на зберіганні у низці європейських країн. Від цього всі можуть дійти висновку, як зазначили у оборонному відомстві Британії.

"Якщо вони хочуть їх передати, ми можемо використовувати наші винищувачі для забезпечення їхньої безпеки", — сказав Бен Воллес.

У Мінобороні також зазначили, що Великобританія зараз працює над тим, щоб відновити запаси боєприпасів, які практично вичерпані після початку повномасштабної війни в Україні. Також у країні шукатимуть альтернативні ланцюжки постачання.

"Ця війна в Україні і те, як Росія воює, показали всьому Заходу, що наші запаси протягом останніх трьох десятиліть часто несли на собі основний тягар скорочення оборони і ми повинні їх відновити", — сказав Бен Уоллес.

Нагадаємо, 23 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чи застосують ЗСУ винищувачі НАТО для ударів по РФ. Питання про передачу авіації можуть вирішити вже у березні, раніше говорили в міністерстві.

17 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова розглянути питання передачі Україні винищувачів МіГ-29 та приєднатися до коаліції щодо надання ЗСУ літаків F-16.