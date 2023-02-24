Украина может получить советские истребители: в Британии предложили странам ЕС план обмена

В оборонном ведомстве Лондона также рассказали о дефиците боеприпасов из-за военных поставок Украине. Бен Уоллес начал искать пути, чтобы восстановить резервы.

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Великобритания готова передать истребители нового образца странам, которые решатся на передачу советских самолетов Украине. Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, передает CNN.

По его словам вопрос поставки авиации Украине может быть решен, если страны, у которых в резерве есть старые истребители передадут их на поле боя. Вместо этого Великобритания обязалась поставить взамен самолеты своим европейским союзникам.

Речь идет о советских истребителей МиГ 29 и Су-24, которые есть на хранении у ряда европейских стран. От этого все могут получить выводу, как отметили в оборонном ведомстве Британии.

"Если они хотят их передать, мы можем использовать наши истребители для обеспечения их безопасности", — сказал Бен Уоллес.

В Минобороны также отметили, что Великобритания сейчас работает над тем, чтобы восстановить запасы боеприпасов, которые были практически исчерпаны после начала полномасштабной войны в Украине. Также в стране будут искать альтернативные цепочки снабжения.

"Эта война в Украине и то, как Россия воюет, показали всему Западу, что наши запасы в течение последних трех десятилетий часто несли на себе основное бремя сокращения обороны, и мы должны их восстановить", — сказал Бен Уоллес.

Напомним, 23 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, применят ли ВСУ истребители НАТО для ударов по РФ. Вопрос о передаче авиации могут решить уже в марте, ранее говорили в министерстве.

17 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова рассмотреть вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 и присоединиться к коалиции по предоставлению ВСУ самолетов F-16.