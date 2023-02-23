"Боремся за выживание": Кулеба сказал, применят ли ВСУ истребители НАТО для ударов по РФ

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, западные самолеты нужны Украине для завершения войны и вытеснения захватчиков. Вопрос о передаче авиации могут решить уже в марте, ранее говорили в министерстве.

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Вооруженные силы Украины не будут использовать западные истребители для ударов по России. Об этом сказал 23 февраля в интервью телеканалу Sky News министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Глава украинского МИД заметил, что ВСУ нужны истребители для завершения войны и вытеснения войск России с восточных границ. Западное оружие будет использоваться для освобождения территорий от захватчиков, уточнил он.

"Мы используем оружие от партнеров для нанесения ударов по ВС РФ на оккупированных территориях Украины. В этой войне нет равных сторон. Есть агрессор и жертва", — добавил Кулеба.

Министр обратил внимание на нежелание некоторых стран поддерживать Украину по разным причинам. Дело состоит в том, чтобы встать на сторону Устава ООН и международного права, пояснил чиновник свою позицию.

[ + – ] В МИД говорили о возможном решении вопроса о передаче Украине западных самолетов уже в марте

Посол Великобритании Барбара Вудворд, выступая в зале ООН добавила, что каждая страна "будет бороться за выживание одинаково".

"Уровень единства западных наций очевиден. Остается расхождение между теми, кто выступает за осторожность, и кто хочет выиграть войну, вооружая Украину, а не затягивая патовую ситуацию", — отметила Вудворд.

Заместитель главы МИД Андрей Мельник 22 февраля говорил о возможности решения вопроса о передаче Украине западных самолетов уже в марте.

Министр обороны Украины Алексей Резников 20 февраля озвучивал другие сроки. Первые западные истребители могут прибыть в Украину в ближайшие 2 месяца.

Украинские пилоты проходят в Великобритании обучение на самолетах НАТО, говорил британский премьер Риши Сунак 8 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Варшава, по словам президента Польши Анджея Дуды, готова рассмотреть вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 и присоединится к коалиции по предоставлению ВСУ самолетов F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля признал, что процесс поставок западных истребителей намного сложнее, чем поставки танков. Киев и западные партеры будет работать над созданием "самолетной коалиции".