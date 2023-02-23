"Боремося за виживання": Кулеба сказав, чи застосують ЗСУ винищувачі НАТО для ударів по РФ

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, західні літаки потрібні Україні для завершення війни та витіснення загарбників. Питання про передачу авіації можуть вирішити вже у березні, раніше говорили в міністерстві.

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Збройні сили України не будуть використовувати західні винищувачі для ударів по Росії. Про це сказав 23 лютого в інтерв'ю телеканалу Sky News міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Голова українського МЗС зауважив, що ЗСУ потрібні винищувачі для завершення війни та витіснення військ Росії зі східних кордонів. Західна зброя використовуватиметься для звільнення територій від загарбників, уточнив він.

"Ми використовуємо зброю від партнерів для завдання ударів по ЗС РФ на окупованих територіях України. У цій війні немає рівних сторін. Є агресор і жертва", — додав Кулеба.

Міністр звернув увагу на небажання деяких країн підтримувати Україну з різних причин. Справа полягає в тому, щоб стати на бік Статуту ООН та міжнародного права, пояснив чиновник свою позицію.

[ + – ] У МЗС говорили про можливе вирішення питання про передачу Україні західних літаків уже в березні

Пані посол Великої Британії Барбара Вудворд, виступаючи в залі ООН, додала, що кожна країна "боротиметься за виживання однаково".

"Рівень єдності західних націй є очевидним. Залишається розбіжність між тими, хто виступає за обережність, і хто хоче виграти війну, озброюючи Україну, а не затягуючи патову ситуацію", — зазначила Вудворд.

Заступник голови МЗС Андрій Мельник 22 лютого говорив про можливість вирішення питання про передачу Україні західних літаків уже в березні.

Міністр оборони України Олексій Резніков 20 лютого озвучував інші терміни. Перші західні винищувачі можуть прибути в Україну в найближчі 2 місяці.

Українські пілоти проходять у Великій Британії навчання на літаках НАТО, говорив британський прем'єр Ріші Сунак 8 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.

Варшава, за словами президента Польщі Анджея Дуди, готова розглянути питання передачі Україні винищувачів МіГ-29 та приєднається до коаліції щодо надання ЗСУ літаків F-16.

Президент України Володимир Зеленський 17 лютого визнав, що процес постачання західних винищувачів набагато складніший, ніж постачання танків. Київ та західні партери працюватимуть над створенням "літакової коаліції".