Зобов'язання, щоб утримати РФ: у США розповіли, як гарантуватимуть Україні безпеку

За словами Саллівана, є невелике побоювання, що Володимир Путін може наказати застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Проте конкретних передумов цьому немає.

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Президент США Джо Байден говорив із президентом України Володимиром Зеленським про те, які зобов'язання можуть взяти на себе Штати, щоб утримати Росію від наступного військового вторгнення. Про це розповів радник із національної безпеки США Джейк Салліван, пише Politico.

При цьому Салліван зазначив, що поки реальних мирних переговорів з Росією не передбачається, а тому обговорювати повоєнні гарантії зарано. Інших подробиць із цього приводу він не повідомив.

Однак, за словами Саллівана, є невелике побоювання, що РФ наважиться застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Він заявив, що американська розвідка має інформацію про те, що таке обговорення ведеться в російському військовому керівництві. Але ймовірність такого сценарію дуже мала. Щобільше, немає жодних ознак, що Москва готується застосувати проти будь-кого стратегічну ядерну зброю.

Також журналісти повідомили, що про зобов'язання перед Україною заявила Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Навіть після війни Росія все одно буде дуже небезпечним сусідом, особливо якщо при владі залишиться Путін", — сказала вона.

Жолі заявила, що необхідно забезпечити Україну зброєю, щоб вона могла не тільки чинити опір агресії, а й мала фактор, що стримує Москву.

Раніше у США відреагували на план Китаю щодо завершення війни в Україні. Президент США Джо Байден заявив, що не згоден із мирним планом щодо війни в Україні, який був запропонований Китаєм. Він зазначив, що не бачить у запропонованому плані нічого, що було б вигідно комусь, окрім Росії.

Також NYT заявили, що Байден вважав, що Зеленського вб'ють і пропонував евакуацію. За даними журналістів, у приватних бесідах із колегами президент США похмуро висловлювався про свої телефонні розмови із Зеленським. За пору року війни між керівниками держав також виникали тертя, стверджують у ЗМІ.

США у річницю війни оголосили про пакет допомоги на 2 мільярди доларів. В американському відомстві заявили, що світ продовжить стояти поряд з Україною, допоки війну, розпочату Росією, не буде закінчено. Новий пакет оборонної підтримки спрямовано на підвищення боєздатності української армії.