Обязательства, чтобы удержать РФ: в США рассказали, как будут гарантировать Украине безопасность

По словам Салливана, есть небольшое опасение, что Владимир Путин может приказать применить тактическое ядерное оружие против Украины. Однако конкретных предпосылок к этому нет.

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Президент США Джо Байден говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, какие обязательства могут взять на себя Штаты, чтобы удержать Россию от следующего военного вторжения. Об этом рассказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет Politico.

При этом Салливан отметил, что пока что реальных мирных переговоров с Россией не предвидится, а потому обсуждать послевоенные гарантии рано. Других подробностей по этому поводу он не сообщил.

Однако, по словам Салливана, есть небольшое опасение, что РФ решится применить тактическое ядерное оружие против Украины. Он заявил, что у американской разведки есть информация о том, что такое обсуждение ведется в российском военном руководстве. Но вероятность такого сценария очень мала. Более того, нет никаких признаков, что Москва готовится применить против кого-либо стратегическое ядерное оружие.

Также журналисты сообщили, что об обязательствах перед Украиной заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Даже после войны Россия все равно будет очень опасным соседом, особенно если у власти останется Путин", — сказала она.

Жоли заявила, что необходимо обеспечить Украину оружием, чтобы она могла не только сопротивляться агрессии, но и имела сдерживающий Москву фактор.

Ранее в США отреагировали на план Китая по завершению войны в Украине. Президент США Джо Байден заявил, что не согласен с мирным планом по войне в Украине, который был предложен Китаем. Он отметил, что не видит в предложенном плане ничего, что было бы выгодно кому-то кроме России.

Также NYT заявили, что Байден считал, что Зеленского убьют и предлагал эвакуацию. По данным журналистов, в частных беседах с коллегами президент США мрачно высказывался о своих телефонных разговорах с Зеленским. За время года войны между руководителями государств также возникали трения, утверждают в СМИ.

США в годовщину войны объявили о пакете помощи на 2 миллиарда долларов. В американском ведомстве заявили, что мир продолжит стоять рядом с Украиной, пока война, начатая Россией, не будет закончена. Новый пакет оборонительной поддержки направлен на повышение боеспособности украинской армии.