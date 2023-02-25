Битва за Мощун: ЗМІ встановили поіменний список втрат елітних частин військ РФ (відео)

На підступах до Києва розгорнулася одна з вирішальних битв, яка закінчилася великими втратами для військ РФ, і, як наслідок, відступом із півночі України.

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У ході оборони Києва українські військові завдали високих втрат елітним російським військам — десантним частинам і морській піхоті. Про це повідомляється в розслідуванні "Радіо Свобода".

За допомогою розвідки за відкритими даними, матеріалами в ЗМІ й інтерв'ю журналісти змогли встановити втрати російських військ. Українські Сили оборони завдали однієї з найбільших поразок для ЗС РФ. Унаслідок розслідування вдалося встановити, що великі втрати зазнали батальйонні та ротно-тактичні групи зі складу 5 елітних російських дивізій ВДВ і морської піхоти:

76-а "Псковська";

98-а "Іванівська";

106-а "Тульська";

155-а бригада морської піхоти з Владивостока;

40-а бригада морської піхоти з Камчатки.

Щонайменше 45 солдатів було знищено з 331-го парашутно-десантного полку з Костроми. 12 із них брали участь у парадах на Красній площі в Москві, 6 воювали в Сирії, 3 — окуповували Крим. Саме ці солдати атакували українських військових у районі Іловайська у 2014 році.

Також під час битви за Мощун війська РФ втратили близько 30 одиниць військової та інженерної техніки. Окупанти покинули рідкісну бронемашину зі складу комплексу розвідки й управління протиповітряної оборони із секретним модулем "Барнаул-Т". Велика частина техніки належала саме 331 полку.

Втрати 155-ї бригади під час битви за Мощун склали щонайменше 30 людей. Зокрема, було ліквідовано капітана роти Андрія Іванова, якому привласнили звання "Герой Росії" посмертно. Усього за поразку в битві за Мощун найвище звання в РФ отримали 5 військових, із яких троє посмертно.

У виданні зазначають, що саме високі втрати найбоєздатніших підрозділів змусили РФ тікати з півночі України, це не було планове "перегрупування".

Нагадаємо, 17 лютого генерал Сирський заявив, що битва за Мощун стала вирішальною битвою в Київській операції.

24 лютого 2023 Буданов заявив, що початковий план РФ полягав у захопленні Києва протягом трьох діб.