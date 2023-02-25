Битва за Мощун: СМИ установили поименный список потерь элитных частей войск РФ (видео)

На подступах к Киеву развернулось одно из решающих сражений, которое закончилось большими потерями для войск РФ, и как следствие, отступлением из севера Украины.

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В ходе обороны Киева украинские военные нанесли высокие потери элитным российским войскам — десантным частям и морской пехоты. Об этом сообщается в расследовании "Радио Свободаʼ.

При помощи разведки по открытым данным, материалам в СМИ и интервью журналисты смогли установить потери российских войск. Украинские Силы обороны нанесли одно из крупнейших поражений для ВС РФ. В результате расследования удалось установить, что крупные потери понесли батальонные и ротно-тактические группы из состава 5 элитных российских дивизий ВДВ и морской пехоты:

76-я "Псковская";

98-я "Ивановская";

106-я "Тульская";

155-я бригада морской пехоты из Владивостока;

40-я бригада морской пехоты из Камчатки.

Как минимум 45 солдат были уничтожены из 331-го парашютно-десантного полка из Костромы. 12 из них участвовали в парадах на Красной площади в Москве, 6 — воевали в Сирии, 3 — оккупировали Крым. Именно эти солдаты атаковали украинских военных в районе Иловайска в 2014 году.

Также в ходе битвы за Мощун войска РФ потеряли около 30 единиц военной и инженерной техники. Оккупанты бросили редкую бронемашину из состава комплекса разведки и управления противовоздушной обороны с секретным модулем "Барнаул-Т". Большая часть техники принадлежала именно 331-му полку.

Потери 155-й бригады в ходе битвы за Мощун составили как минимум 30 человек. В частности, был ликвидирован капитан роты Андрей Иванов, которому присвоили звание "Герой России" посмертно. Всего за поражение в битве за Мощун самое высокое звание в РФ получили 5 военных, из которых трое посмертно.

В издании отмечают, что именно высокие потери самых боеспособных подразделений вынудили РФ бежать из севера Украины, это не была плановая "перегруппировка".

Напомним, 17 февраля генерал Сырский заявил, что битва за Мощун стала решающим сражением в Киевской операции.

24 февраля 2023 года Буданов заявил, что первоначальный план РФ состоял в захвате Киева в течение трех суток.