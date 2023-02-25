У Києві попрощалися з командиром 1 батальйону полку "Азов" Олегом Мудраком (відео)

Захисник України обороняв Маріуполь із 2014 року, він пережив полон і теракт в Оленівці. Однак серце 35-річного офіцера зупинилося 21 лютого.

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Увечері 25 лютого в Києві відбулася церемонія прощання з майором Олегом Мудраком, який обороняв Маріуполь і був у полоні в Оленівці. Про це повідомляє "Суспільне".

На одній із баз "Азова" пройшла церемонія прощання з Олегом Мудраком. Український військовий помер 21 лютого через зупинку серця.

"Йому було всього 35 років, і попереду був довгий шлях, але, на жаль, тортури в полоні та виснаження підірвали його мужнє серце", — сказав один із побратимів бійця.

Бійці кажуть, що Олег "Сухар" Мудрак приєднався до "небесного Азова". Завтра, 26 лютого, тіло бійця кремують.

Фото: Суспiльне

Що відомо про Олега Мудрака?

Командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак захищав Маріуполь ще з 2014 року. Після наказу припинити оборону разом із іншими бійцями майор опинився в полоні. Наприкінці серпня 2022 року в мережі показали фото "Сухаря". За 100 днів у російському полоні боєць сильно схуд і був виснажений. Військовий пережив теракт в Оленівці, який влаштували російські окупанти. За пів року українського захисника повернули з неволі.

[ + – ] Олег Мудрак під час виходу з "Азовсталі" [ + – ] Олег Мудрак через 100 днів полону

За даними командира 2-го штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Дмитра Кухарчука, Мудрак помер через зупинку серця.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо про смерть командира одного з батальйонів "Азов" Олега Мудрака.

3 лютого стало відомо про загибель на фронті відомого пастуха із села Буковець Івано-Франківської області Михайла Кознюка.