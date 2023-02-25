В Киеве попрощались с командиром 1 батальона полка "Азов" Олегом Мудраком (видео)

Защитник Украины оборонял Мариуполь с 2014 года, он пережил плен и теракт в Еленовке. Однако сердце 35-летнего офицера остановилось 21 февраля.

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Вечером 25 февраля в Киеве прошла церемония прощания с майором Олегом Мудраком, который оборонял Мариуполь и был в плену в Еленовке. Об этом сообщает Суспільне.

На одной из баз "Азова" прошла церемония прощания с Олегом Мудраком. Украинский военный умер 21 февраля вследствие остановки сердца.

"Ему было всего 35 лет и впереди был долгий путь, но к сожалению, пытки в плену и истощение подорвали его мужественное сердце", — сказал один из побратимов бойца.

Бойцы говорят, что Олег "Сухарь" Мудрак присоединился к "небесному Азову". Завтра, 26 февраля, тело бойца кремируют.

Фото: Суспiльне

Что известно об Олеге Мудраке?

Командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак защищал Мариуполь еще с 2014 года. После приказа прекратить оборону вместе с другими бойцами майор оказался в плену. В конце августа 2022 года в сети показали фото "Сухаря". За 100 дней в российском плену боец сильно похудел и был истощен. Военный пережил теракт в Еленовке, который устроили российские оккупанты. Спустя полгода украинского защитника вернули из неволи.

[ + – ] Олег Мудрак при выходе с "Азовстали" [ + – ] Олег Мудрак спустя 100 дней плена

По данным командира 2-го штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука, Мудрак умер из-за остановки сердца.

Напомним, 22 февраля стало известно о смерти командира одного из батальонов "Азов" Олеге Мудраке.

3 февраля стало известно о гибели на фронте известного пастуха из села Буковец Ивано-Франковской области Михаила Кознюка.