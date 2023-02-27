Бійці ЗСУ знищили під Бахмутом педофіла з ПВК "Вагнер", — ЗМІ (фото)

Журналісти повідомляють, що українські військові ліквідували двох окупантів. Один із них виявився ув'язненим, який отримав 15 років суворого режиму за педофілію.

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Українські захисники ліквідували під Бахмутом двох найманців із ПВК "Вагнер", одного з яких було засуджено в Росії на 15 років за педофілію. Про загибель педофіла Артема Решетнікова та іншого найманця Івана Гудкова повідомило агентство УНІАН із посиланням на Telegram-канал "Оркестр Вагнера".

Автори публікації пишуть, що серед найманців ПВК "Вагнер", крім вбивць і грабіжників, тепер з'явилися і педофіли. Справа в тому, що в російських ЗМІ вибухнув гучний скандал у 2018 році щодо ситуації в одному з таборів Нижегородської області. Журналісти повідомили, що Решетнікова звинуватили в "насильницьких діях сексуального характеру" щодо 10-річного хлопчика, коли він працював педагогом-вихователем у дитячому таборі в 2012 році.

У матеріалі справи говорилося, що обвинувачений запросив дитину до себе в кімнату та напоїв її спиртним. Пізніше хлопчик розповів слідчим, що відбувалося за зачиненими дверима педофіла.

Ще два епізоди подібного характеру сталися у 2016 році, а через два роки Решетнікова суд визнав винним у скоєних злочинах та засудив його до 15 років суворого режиму.

[ + – ] Артем Решетніков у залі суду, 2018 рік. Фото: скрін відео

[ + – ] Артем Решетніков в оточенні конвою, 2018 рік. Фото: скрін відео

Нагадаємо, бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розгромили під Бахмутом позиції "вагнерівців". Як повідомив 24 лютого волонтер Сергій Стерненко, бійці ЗСУ вирахували ворога з повітря і потім відкрили вогонь із БМП.

Міністр оборони України Олексій Резніков 26 лютого розповів, що російська армія щодня втрачає на Донбасі по кілька сотень солдатів. За його словами, росіяни розпочали "повзучий" наступ, що пов'язано з тактикою керівництва ЗС РФ.