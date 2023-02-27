Бойцы ВСУ уничтожили под Бахмутом педофила из ЧВК "Вагнер", — СМИ (фото)

Журналисты сообщают, что украинские военные ликвидировали двух оккупантов. Один из них оказался заключенным, который получил 15 лет строгого режима за педофилию.

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Украинские защитники ликвидировали под Бахмутом двух наемников из ЧВК "Вагнер", один из которых был осужден в России на 15 лет за педофилию. О гибели педофила Артема Решетникова и другого наемника Ивана Гудкова сообщило агентство УНИАН со ссылкой на Telegram-канал "Оркестр Вагнера".

Авторы публикации пишут, что среди наемников ЧВК "Вагнер" помимо убийц и грабителей теперь появились и педофилы. Дело в том, что в российских СМИ разразился громкий скандал в 2018 году по поводу ситуации в одном из лагерей Нижегородской области. Журналисты сообщили, что Решетникова обвинили в "насильственные действия сексуального характера" в отношении 10-летнего мальчика, когда он работал педагогом-воспитателем в детском лагере в 2012 году.

В материале дела говорилось, что обвиняемый пригласил ребенка к себе в комнату и напоил его спиртным. Позже мальчик рассказал следователям, что происходило за закрытыми дверьми педофила.

Еще два эпизода подобного характера произошли в 2016 году, а спустя два года Решетникова суд признал виновным в совершенных преступлениях и приговорил его к 15 годам строгого режима.

[ + – ] Артем Решетников в зале суда, 2018 год. Фото: скрин видео

[ + – ] Артема Решетникова в окружении конвоя, 2018 год. Фото: скрин видео

Напомним, бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разгромили под Бахмутом позиции "вагнеровцев". Как сообщил 24 февраля волонтер Сергей Стерненко, бойцы ВСУ вычислили врага с воздуха и затем открыли огонь из БМП.

Министр обороны Украины Алексей Резников 26 февраля рассказал, что российская армия ежедневно теряет на Донбассе по несколько сотен солдат. По его словам, россияне начали "ползучее" наступление, что связано с тактикой руководства ВС РФ.