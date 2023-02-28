Через позицію Києва: пріоритетним для РФ залишається військовий шлях завершення війни, — Пєсков

За словами спікера Володимира Путіна, РФ готова до діалогу, але поки що Київ нібито не виявляє такого бажання. Пєсков також заявив, що в Росії зараз інші "внутрішні реалії", і Кремль не має наміру повертати Україні анексовані території.

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Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поки Україна не виявляє бажання розпочати мирні переговори з Росією. Тому пріоритетним для Москви є військовий шлях досягнення "мети спецоперації". Про це він сказав 28 лютого, повідомляє "РИА Новости".

Відповідаючи на запитання журналістів про те, наскільки сприятливі умови для мирних переговорів із Україною, Пєсков сказав, що "зараз ніхто не може констатувати будь-які сигнали з української сторони".

"Поки що ми виходимо з неможливості де-юре для української сторони вести якісь переговори", — сказав він.

Представник Кремля також заявив про нові "внутрішні реалії" для Росії. За його словами, анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей закріплено в російській конституції. Тому в питанні повернення цих територій до складу України Москва не має наміру поступатися.

"Зрозуміло, за сприятливого стану справ і за відповідного ставлення українського режиму це може вирішуватися й за столом переговорів", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков також повідомив про готовність Росії вести переговори з Німеччиною та Францією щодо війни в Україні. За його словами, Берлін і Париж поки не виходили на контакт для "пошуку шляхів виходу із ситуації", хоча багато разів обіцяли інше.

27 лютого видання Bild повідомляло, що на Заході хочуть посилити тиск на Україну, щоб розпочати переговори з РФ. За інформацією журналістів, такий варіант розглядається, якщо ЗСУ частково чи повністю не вдасться звільнити окуповані Росією території.