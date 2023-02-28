Из-за позиции Киева: приоритетным для РФ остается военный путь завершения войны , — Песков

По словам спикера Владимира Путина, РФ готова к диалогу, но пока Киев якобы не проявляет такого желания. Песков также заявил, что в России сейчас другие "внутренние реалии" и Кремль не намерен возвращать Украине аннексированные территории.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока Украина не проявляет желания начать мирные переговоры с Россией. Поэтому приоритетным для Москвы является военный путь достижения "целей спецоперации". Об этом он сказал 28 февраля, сообщает "РИА Новости".

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько благоприятны условия в нынешнее время для мирных переговоров с Украиной, Песков сказал, что "сейчас никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны".

"Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры", — сказал он.

Представитель Кремля также заявил о новых "внутренних реалиях" для России. По его словам, аннексия Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей закреплена в российской конституции. Поэтому в вопросе возвращения этих территорий в состав Украины Москва не намерена поступаться.

"Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров", — заявил Песков.

Напомним, Дмитрий Песков также сообщил о готовности России вести переговоры с Германией и Францией по войне в Украине. По его словам, Берлин и Париж пока не выходили на контакт для "поиска путей выхода из ситуации", хотя много раз обещали иное.

27 февраля издание Bild сообщало, что на Западе хотят усилить давление на Украину, чтобы начать переговоры с РФ. По информации журналистов, такой вариант рассматривается, если ВСУ частично или полностью не удастся освободить оккупированные Россией территории.