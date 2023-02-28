У Путина заявили о готовности к переговорам с Германией и Францией по войне в Украине

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Берлин и Париж пока не выходили на контакт для "поиска путей выхода из ситуации", хотя много раз обещали иное

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно говорили, что "продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации". Однако за последнее время, не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Украине же, по мнению Пескова, остались силы, с которыми Россия могла бы вести переговоры.

"Часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами. Кто-то из них в России. К примеру, Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы", — заявил Песков.

Однако, уверяет Песков, коммуницировать с "этими силами" РФ не может до "достижения целей спецоперации", так как "тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют".

Также Песков не забыл подчеркнуть "большую роль" Беларуси во всем происходящем, называя ее "союзным государством"

"Существуют современные формы интеграции. Они разновекторные и разноскоростные. Они существуют в интересах стран-участниц. Самая продвинутая и быстрая интеграционная форма на пространстве бывшего СССР — это Союзное государство Россия – Беларусь", — сказал он.

Тем временем, 25 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что РБ не войдет в состав России, а Запад пытается их "разрубить".

Напомним, что Лукашенко 28 февраля собирается посетить Китай и встретиться с его лидером Си Цзиньпином. Они обсудят "самые острые" международные проблемы и хотят подписать большой пакет документов.

В Беларуси планируют собрать народное ополчение, вместе с милицией они будут охранять общественный порядок. Численность бригад может доходить до 150 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что по информации аналитиков Института изучения войны Кремль готовит ряд провокаций с целью вовлечь Беларусь в войну против Украины.

Это связано с заявлением Александра Лукашенко, о готовности армии республики вторгнуться в Украину вместе с ВС РФ, если на территорию Беларуси зайдут иностранные военные. Президент Украины Владимир Зеленский называл эти угрозы большой ошибкой.