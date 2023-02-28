У Путіна заявили про готовність до переговорів із Німеччиною та Францією щодо війни в Україні

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, Берлін і Париж поки не виходили на контакт для "пошуку шляхів виходу із ситуації", хоча багато разів обіцяли інше.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон неодноразово говорили, що "продовжать спілкуватися з Путіним, щоб шукати якісь шляхи та виходи із ситуації". Проте за останній час не було жодних запитів, орієнтувань чи опрацювання можливих термінів такої розмови, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

В Україні ж, на думку Пєскова, залишилися сили, з якими Росія могла б вести переговори.

"Частина цих сил, нехай невелика, досі перебуває в Києві, частина — за його межами. Хтось із них у Росії. Наприклад, Віктор Медведчук якраз відноситься до таких сил, у нього є свої прихильники, нехай їх і не так багато, як хотілося б", — заявив Пєсков.

Однак, запевняє Пєсков, комунікувати з "цими силами" РФ не може до "досягнення цілей спецоперації", оскільки "тим, хто перебуває в Україні, просто страшно і фізично небезпечно якось підняти голову. Їх знищать одразу ж, їх уб'ють" .

Також Пєсков не забув підкреслити "велику роль" Білорусі в усьому, називаючи її "союзною державою".

"Існують сучасні форми інтеграції. Вони різновекторні та різношвидкісні. Вони існують на користь країн-учасниць. Найпросунутіша і найшвидша інтеграційна форма на просторі колишнього СРСР — це Союзна держава Росія – Білорусь", — сказав він.

Тим часом 25 лютого самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що РБ не увійде до складу Росії, а Захід намагається їх "розрубати".

Нагадаємо, що Лукашенко 28 лютого збирається відвідати Китай та зустрітися з його лідером Сі Цзіньпіном. Вони обговорять "найгостріші" міжнародні проблеми і хочуть підписати великий пакет документів.

У Білорусі планують зібрати народне ополчення, разом із міліцією вони охоронятимуть громадський порядок. Чисельність бригад може сягати 150 тисяч жителів.

Раніше повідомлялося, що за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль готує низку провокацій з метою залучити Білорусь у війну проти України.

Це пов'язано із заявою Олександра Лукашенка про готовність армії республіки вторгнутися в Україну разом із ЗС РФ, якщо на територію Білорусі зайдуть іноземні військові. Президент України Володимир Зеленський називав ці погрози великою помилкою.