Сили спецоперацій РФ влаштували диверсію в Нікопольському річковому порту, – аналіз (фото)

Аналітику вдалося встановити, що російський спецназ використовував італійську замкнуту систему для дихання, а також російську міну, щоб підірвати судно в порту. Кадри було знято раніше в 2022 році.

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У телеграм-каналах РФ опублікували нарізання кадрів роботи спецназу. Серед них була диверсія одного з українських портів. OSINT-аналіз показав, що подія сталася в річковому порту Нікополя.

Російський спецназ, зважаючи на кадри на відео, підриває міни на українських об'єктах. Для цього було залучено бойові водолази. Дата зйомки не вказується, тому, як пише аналітик Саттон, цілком імовірно, що нарізка кадрів може бути торішньою. Відео дає розуміння застосування бойових водолазів під час війни.

[ + – ] Італійський ребризер та російський пристрій "Інтерспецтех" 5

За кадрами OSINT-аналітик припускає, що у військових РФ є італійські ребризери OMG/SIEL MK4 CDV Pro (апарат із замкненим ланцюжком дихання під водою, — Фокус ). Їх передали РФ перед початком Олімпійських ігор у Сочі. Також ребризи передавала Франція. При цьому навігаційна панель дайвера схожа на російський пристрій "Інтерспецтех" Дон МК5.

[ + – ] Встановлення міни УПМ

Також Саттон встановив, що російський спецназ встановив міну СПМ. Вона кріпиться на магнітах або ременями, якщо ціль не магнітиться. Маса пристрою становить 14,5 кг, а бойова частина – 7 кг.

[ + – ] Місце диверсії – Нікопольський річковий порт

Зіставивши кадри з відео та з картами Google Maps, аналітик дійшов висновку, що російські водолази здійснили диверсію в Нікопольському річковому порту. Зважаючи на те, що на землі немає снігу, а на воді льоду, Саттон приходить до висновку, що кадри були до зими 2022 року.

Нагадаємо, 11 лютого війська РФ обстріляли житловий квартал Нікополя серед ночі. Пошкоджень зазнали 16 будинків.

7 лютого Нікополь залишився без постачання води через обстріл військ РФ.