Силы спецопераций РФ устроили диверсию в Никопольском речном порту, – анализ (фото)

Аналитику удалось остановить, что российский спецназ использовал итальянскую замкнутую систему для дыхания, а также российскую мину, чтобы подорвать судно в порту. Кадры были сняты ранее в 2022 году.

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В телеграм-каналах РФ опубликовали нарезку кадров работы спецназа. Среди них была диверсия в одном из украинских портов. OSINT-анализ показал, что происшествие произошло в речном порту Никополя.

Российский спецназ, судя по кадрам на видео, подрывает мины на украинских объектах. Для этого были привлечены боевые водолазы. Дата съемки не указывается, поэтому как пишет аналитик Саттон, вполне вероятно, что нарезка кадров может быть прошлогодней. Видео дает понимание о применении боевых водолазов в ходе войны.

[ + – ] Итальянский ребризер и российское устройство "Интерспецтех" 5

По кадрам OSINT-аналитик предполагает, что у военных РФ есть итальянские ребризеры OMG/SIEL MK4 CDV Pro ( аппарат с замкнутой цепочкой дыхания под водой, – Фокус). Их передали РФ перед началом Олимпийских игр в Сочи. Также ребризы передавала Франция. При этом навигационная панель дайвера похожа на российское устройство "Интерспецтех" Дон Мк5.

[ + – ] Установка мины УПМ

Также Саттон установил, что российский спецназ установил мину УПМ. Она крепится на магнитах или же ремнями, если цель не магнитится. Масса устройства составляет 14,5 кг, а боевая часть — 7 кг.

[ + – ] Место диверсии - никопольский речной порт

Сопоставив кадры с видео и с картами Google Maps, аналитик пришел к выводу, что российские водолазы совершили диверсию в Никопольском речном порту. Учитывая то, что на земле нет снега, а на воде льда, Саттон приходит к выводу, что кадры были до зимы в 2022 году.

Напомним, 11 февраля войска РФ обстреляли жилой квартал Никополя среди ночи. Повреждения получили 16 домов.

7 февраля Никополь остался без поставок воды из-за обстрелов войск РФ.