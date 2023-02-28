Порушили закон України: журналісти США в'їхали в Крим по Керченському мосту (відео)

За словами журналістів, вони приїхали на окупований півострів із Москви, щоб зробити репортаж і взяти коментарі в місцевих мешканців.

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Кримський міст, який підірвали ще восени 2022 року, повністю відновлено. Однак він стане мішенню ЗСУ, коли вони деокупують південні області України. Про це йдеться в репортажі американського каналу NBC News.

Журналісти самі зізналися, що в'їхали на територію Криму по Керченському мосту, хоча це порушує законодавство України.

"Зберігаються сумніви щодо того, чи готові США й інші союзники надати Україні ту вогневу міць, яка може їй знадобитися для такої амбітної операції, особливо з огляду на позицію Кремля. Згідно з нею Крим є червоною лінією", — заявили журналісти.

Але, як сказано у матеріалі, у Штатах поки що не говорять нічого конкретного з цього приводу. Наприклад, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам, що до рішення щодо Криму ще треба дійти. А заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд зауважила, що півострів треба "демілітаризувати", але як саме це станеться — не уточнила.

Телеканал нагадав, що в ООН нещодавно звинуватили Росію у позасудових стратах, викраденнях, політично вмотивованих переслідуваннях, дискримінації та насильстві у Криму. Мішенями багатьох із цих порушень прав людини були кримські татари з-поміж мусульманської етнічної меншини. Також у матеріалі сказано, що мешканці Криму мають великі проблеми зі свободою слова.

Видання пише, що у Севастополі дуже багато російських солдат. Велика кількість військової техніки із символом "Z", на плакатах прославляється російська військова культура. Журналісти також поговорили з місцевими жителями.

Так, 73-річна жінка Параска Баранова заявила, що почувається росіянкою і живе в Криму.

"Ми всі одягнемо форму і підемо до кордону, щоб захистити себе", — сказала вона.

Також 36-річний Руслан Нальгієв заявив, що також готовий захищати Севастополь від українців, бо боїться стати "рабом".

"Навіть якщо тут буде війна, ми все одно захищатимемо Севастополь. Тому що, якщо ми не захистимо нашу Батьківщину, ми станемо рабами. Ніхто не хоче стати рабом", — процитували його журналісти.

[ + – ] NBC News із Криму

Раніше генерал США озвучив сценарій деокупації Криму. Ексголовнокомандувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що українська армія зможе провести успішний контрнаступ уже в 2023 році.

Ще нагадаємо, що частина Криму залишилася без води через масштабні аварії. За даними окупаційної адміністрації, без водопостачання залишаються понад 120 тисяч людей. У Євпаторії найближчими днями не працюватимуть школи та дитячі садки, а воду люди отримуватимуть з автоцистерн.