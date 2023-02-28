Нарушили закон Украины: журналисты США въехали в Крым по Керченскому мосту (видео)

По словам журналистов, они приехали на оккупированный полуостров из Москвы, чтобы сделать репортаж и взять комментарии у местных жителей.

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Крымский мост, который подорвали еще осенью 2022 года, полностью восстановлен. Однако он станет мишенью ВСУ, когда они деоккупируют южные области Украины. Об этом сказано в репортаже американского канала NBC News.

Журналисты сами признались, что въехали на территорию Крыма по Керченскому мосту, хотя это нарушает законодательство Украины.

"Сохраняются сомнения относительно того, готовы ли США и другие союзники предоставить Украине ту огневую мощь, которая может ей понадобиться для такой амбициозной операции, особенно учитывая позицию Кремля. Согласно ей Крым представляет собой красную линию", — заявили журналисты.

Но, как сказано в материале, в Штатах пока не говорят ничего конкретного по этому поводу. К примеру, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал журналистам, что к решению по Крыму еще нужно прийти. А заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что полуостров нужно "демилитаризовать", но как именно это произойдет – не уточнила.

Телеканал напомнил, что в ООН недавно обвинили Россию во внесудебных казнях, похищениях, политически мотивированных преследованиях, дискриминации и насилии в Крыму. Мишенями многих из этих нарушений прав человека были крымские татары из числа мусульманского этнического меньшинства. Также в материале сказано, что у жителей Крыма большие проблемы со свободой слова.

Издание пишет, что в Севастополе очень много российских солдат. Большое количество военной техники с символом "Z", на плакатах прославляется российская военная культура. Журналисты также поговорили с местными жителями.

Так, 73-летняя женщина Прасковья Баранова заявила, что чувствует себя русской и живет в Крыму.

"Мы все наденем форму и пойдем к границе, чтобы защитить себя", — сказала она.

Также 36-летний Руслан Нальгиев заявил, что также готов защищать Севастополь от украинцев, потому что боится стать их "рабом".

"Даже если здесь будет война, мы все равно будем защищать Севастополь. Потому что, если мы не защитим нашу Родину, мы станем рабами. Никто не хочет стать рабом", — процитировали его журналисты.

[ + – ] NBC News из Крыма

Ранее генерал США озвучил сценарий деоккупации Крыма. Экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что украинская армия сможет провести успешное контрнаступление уже в 2023 году.

Еще напомним, что часть Крыма осталась без воды из-за масштабных аварий. По данным оккупационной администрации, без водоснабжения остаются более 120 тысяч людей. В Евпатории в ближайшие дни не будут работать школы и детские сады, а воду люди будут получать из автоцистерн.