Випробували фюзеляж. У Росії на заводі військових літаків загинув співробітник

На заводі "Авіастар" одна людина загинула та ще кілька постраждали після інциденту, подробиці якого поки не розкривають. Завод випускає військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А, а також літаки-заправники Іл-78М-90А.

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У російському місті Ульяновськ на заводі "Авіастар" у процесі невдалих випробувань загинув співробітник підприємства. Про це у четвер, 2 березня, повідомляє російське агентство "РИА Новости" з посиланням на інформацію "Об'єднаної авіабудівної корпорації".

За даними росЗМІ, на заводі пройшли невдалі випробування фюзеляжу літака, внаслідок чого стався інцидент, подробиці якого не розголошуються. Відомо лише про одного загиблого та кількох постраждалих співробітників.

Завод "Авіастар" був заснований у 1976 році. На підприємстві виробляють військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А, а також літаки-заправники Іл-78М-90А. Через російську агресію завод знаходиться під санкціями США, України, Японії та Нової Зеландії.

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що в Підмосков'ї спалахнув ангар навпроти підприємства, що виробляє зброю. До гасіння пожежі довелося залучити 84 особи та 25 одиниць техніки, а також пожежний потяг.

Раніше 9 лютого в Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Площа спалаху на заводі "Ресурс" склала 100 квадратних метрів.