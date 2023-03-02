Испытали фюзеляж. В России на заводе военных самолетов погиб сотрудник

На заводе "Авиастар" один человек погиб и еще несколько пострадали после инцидента, подробности которого пока не раскрывают. Завод выпускает военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, а также самолеты-заправщики Ил-78М-90А.

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В российском городе Ульяновск на заводе "Авиастар" в ходе неудачных испытаний погиб сотрудник предприятия. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на информацию "Объединенной авиастроительной корпорации".

По данным росСМИ, на заводе прошли неудачные испытания фюзеляжа самолета, в результате произошел инцидент, подробности которого не разглашаются. Известно лишь об одном погибшем и нескольких пострадавших сотрудниках.

Завод "Авиастар" был основан в 1976 году. На предприятии производят военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, а также самолеты-заправщики Ил-78М-90А. Из-за российской агрессии завод находится под санкциями США, Украины, Японии и Новой Зеландии.

Напомним, 15 февраля сообщалось, что в Подмосковье загорелся ангар напротив предприятия, производящего оружие. К тушению пожара пришлось привлечь 84 человека и 25 единиц техники, а также пожарный поезд.

Ранее 9 февраля в Ростовской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь возгорания на заводе "Ресурс" составила 100 квадратных метров.