На базі українського досвіду: Ізраїль та США посилюють співпрацю у логістиці

Міноборони Ізраїлю підписало угоду із США про співпрацю для зміцнення та пріоритетності у сфері постачання озброєнь сторонам на тлі загрози Ірану.

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Міністерство оборони Ізраїлю та Міністерство оборони США підписали угоду про співпрацю для просування екстрених поставок, яка надасть перевагу обом сторонам у закупівлі та постачанні озброєнь. Про це повідомляє Israel Defense.

Угода про безпеку поставок дозволить краще справлятися з глобальною виробничою кризою, яка посилилася через вторгнення РФ в Україну, а також коронавірус. Ці події вплинули на ланцюжок постачання в оборонній промисловості. Зазначається, що документ знаменує ще більшу співпрацю між США та Ізраїлем.

"У Міноборони відслідковують те, що відбувається в Україні з погляду логістики, і розуміють, що армія Ізраїлю залежить від американської військово-промислової бази", — зазначають у виданні.

Також союзники обговорили глобальні виклики на Близькому Сході, насамперед на дії Ірану, який несе загрозу стабільності не лише регіону, а й світу через участь у війні в Україні.

"Відносини в галузі безпеки між Ізраїлем і Сполученими Штатами міцні, засновані на глибокому партнерстві та спільних цінностях. Ми продовжуватимемо стояти разом перед спільними викликами безпеки, головним з яких є іранська загроза стабільності в регіоні. Ми будемо працювати разом, щоб і надалі гарантувати якісну військову перевагу Ізраїлю", — заявив ізраїльський генерал-майор Еял Замір

Нагадаємо, 2 березня ЗМІ писали, що Ізраїль може вдарити по ядерних об'єктах Ірану раніше, ніж вони отримають російську ЗРК С-400.

28 лютого ЗМІ писали, що Ізраїль може встановити в Україні систему ракетного сповіщення протягом чотирьох місяців.