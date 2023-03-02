На базе украинского опыта: Израиль и США усиливают сотрудничество в логистике

Минобороны Израиля подписало соглашение с США о сотрудничестве для укрепления и приоритетности в области поставок вооружений сторонам на фоне угрозы Ирана.

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Министерство обороны Израиля и Министерство обороны США подписали соглашение о сотрудничестве для продвижения экстренных поставок, которое даст преимущество обеим сторонам в закупках и поставках вооружений. Об этом сообщает Israel Defense.

Соглашение о безопасности поставок позволит лучше справляться с глобальным производственным кризисом, который усугубился из-за вторжения РФ в Украину, а также коронавируса. Эти события повлияли на цепочку поставок в оборонной промышленности. Отмечается, что документ знаменует еще большее сотрудничество между США и Израилем.

"В Минобороны отслеживают то, что происходит в Украине, с точки зрения логистики, и понимают, что армия Израиля зависит от американской военно-промышленной базы", — отмечают в издании.

Также союзники обговорили глобальные вызовы на Ближнем Востоке, в первую очередь на действия Ирана, который несет угрозу стабильности не только региона, но и мира из-за участия в войне в Украине.

"Отношения в области безопасности между Израилем и Соединенными Штатами прочны, основаны на глубоком партнерстве и общих ценностях. Мы будем продолжать стоять вместе перед лицом общих вызовов безопасности, главной из которых является иранская угроза стабильности в регионе. Мы будем работать вместе, чтобы и впредь гарантировать качественное военное преимущество Израиля", — заявил израильский генерал-майор Эяль Змаир.

Напомним,2 марта СМИ писали, что Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана раньше, чем они получат российский ЗРК С-400.

28 февраля СМИ писали, что Израиль может установить в Украине систему ракетного оповещения в течение 4 месяцев.