Пригожин імітує перебування у Бахмуті та записує звернення до тилу, — ЦНС

Ватажок ПВК "Вагнер" продовжує поширювати дезінформацію, щоб посіяти панічні настрої серед українців. І це частина дезінформаційної кампанії Кремля.

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Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин імітує своє перебування в Бахмуті на Донеччині, але насправді це дезінформація заради гарної картинки. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

Пригожин регулярно записує відео про те, що місто Бахмут нібито оточене російськими військами, але, як виявилося, це частина дезінформаційної кампанії Кремля.

Своє нове звернення Євген Пригожин записав не в Бахмуті, а в селі Парасковіївка, про захоплення якого стало відомо ще 20 лютого, близько двох тижнів тому.

"Це частина дезінформаційної кампанії проти населення України з метою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва", — пише Центр стратегічних комунікацій.

Російське військове командування насправді уникає відвідин передової, а Євгена Пригожина неодноразово було помічено в імітації перебування на лінії вогню.

3 березня ватажок ПВК "Вагнер" записав звернення до президента України Володимира Зеленського, де закликав його вивести українські війська з Бахмута задля порятунку солдатів. Пригожин заявляє, що Україна зараз нібито контролює лише одну дорогу, якою можна вивести війська. В Офісі президента це ніяк не коментували.

Нагадаємо, що 6 лютого засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин викликав президента Володимира Зеленського на повітряну дуель. Сидячи в кабіні винищувача, він записав відеозвернення, в якому запропонував Зеленському у повітрі вирішити долю Бахмута.