Пригожин имитирует нахождение в Бахмуте и записывает обращения в тылу, — ЦНС

Главарь ЧВК "Вагнер" продолжает распространять дезинформацию, чтобы посеять панические настроения среди украинцев. И это — часть дезинформационной кампании Кремля.

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Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имитирует свое пребывание в Бахмуте в Донецкой области, но на самом деле это дезинформация ради красивой картинки. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

Пригожин регулярно записывает видео о том, что город Бахмут якобы окружен российскими войсками, но как оказалось, это часть дезинформационной кампании Кремля.

Свое новое обращение Евгений Пригожин записал не в Бахмуте, а в селе Парасковеевка, о захвате которого стало известно еще 20 февраля, около двух недель назад.

"Это часть дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства", — пишет Центр стратегических коммуникаций.

Российское военное командование на самом деле избегает посещения передовой, а Евгений Пригожин неоднократно был замечен в имитации пребывания на линии огня.

3 марта главарь ЧВК "Вагнер" записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где призвал его вывести украинские войска из Бахмута ради спасения солдат. Пригожин заявляет, что Украина сейчас якобы контролирует только одну дорогу, через которую возможно вывести войска. В Офисе президента никак это не комментировали.

Напомним, что 6 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вызвал президента Владимира Зеленского на воздушную дуэль. Сидя в кабине истребителя, он записал видеообращение, в котором предложил Зеленскому в воздухе решить судьбу Бахмута.