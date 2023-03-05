Солдат РФ змушують штурмувати бетонні укріплення з лопатами, — британська розвідка

За даними оборонного відомства Сполученого Королівства, російське командування наполягає на наступальних діях піхоти, тому спостерігається збільшення кількості ближніх боїв.

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Російським солдатам наказують штурмувати бетонні укріплення Сил оборони України вогнепальною зброєю та піхотними лопатами. Таку інформацію опублікувала Військова розвідка Великобританії у своєму звіті від 5 березня.

Військові Альбона переконані, що росіяни занадто перебільшують смертність від лопати MPL-50, конструкція якої мало змінилася з 1869 року і продовжує використовуватися Збройними силами РФ як зброя.

В оборонному відомстві переконані, що використання росіянами піхотних лопат говорить про жорстокість та низькотехнологічність бойових дій. Також британські військові навели слова одного з російських мобілізованих, який заявив, що "не був готовий фізично та морально" до застосування такого виду зброї ближнього бою.

У розвідці Міноборони Британії повідомляють, що останні свідчать про збільшення кількості ближніх боїв в Україні. Військові вважають, що це результат того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, які переважно складаються з піхоти, з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки в Росії не вистачає боєприпасів.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 4 березня йдеться про те, що ЗС РФ не зможе найближчим часом оточити місто Бахмут Донецької області, але обставини для українських захисників на цій ділянці фронту складні.

Того ж дня, 4 березня, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у разі відступу його найманців від Бахмута фронт обвалиться до російських кордонів і, можливо, далі.

Раніше, 3 березня, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки стверджували, що Пригожин імітує перебування у Бахмуті та записує звернення в тилу.