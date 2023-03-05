Солдат РФ заставляют штурмовать бетонные укрепления с лопатами, — британская разведка

По данным оборонного ведомства Соединенного Королевства, российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях пехоты, поэтому наблюдается увеличение количества ближних боев.

Related video

Российским солдатам приказывают штурмовать бетонные укрепления Сил обороны Украины огнестрельным оружием и пехотными лопатами. Такие сведения опубликовала Военная разведка Великобритании в своем отчете от 5 марта.

Военные Альбона убеждены, что россияне через чур преувеличивают смертность от лопаты MPL-50 конструкция которой мало изменилась с 1869 года и продолжает использоваться Вооруженными силами РФ в качестве оружия.

В оборонном ведомстве убеждены, что использование россиянами пехотных лопат говорит о жестокости и низкотехнологичности боевых действий. Также британские военные привели слова одного из российских мобилизованных, который заявил, что "не был готов физически и морально" к применению такого вида оружия ближнего боя.

В разведке Минобороны Британии сообщают, что последние данные свидетельствуют об увеличении количества ближних боев в Украине. Военные полагают, что это результат того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, состоящих в основном из пехоты, с меньшей поддержкой артиллерийского огня, поскольку у России не хватает боеприпасов.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) от 4 марта говорится о том, что ВС РФ не смогут в ближайшее время оцепить город Бахмут Донецкой области, но обстоятельства для украинских защитников на этом участке фронта сложны.

В тот же день, 4 марта, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в случае отступления его наемников от Бахмута фронт обрушится до российских границ и, возможно, дальше.

Ранее, 3 марта, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности утверждали, что Пригожин имитирует нахождение в Бахмуте и записывает обращения в тылу.