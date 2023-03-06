Спалах кишкової інфекції у містечку для переселенців у Львові: захворіла 21 дитина

Керівниця управління охорони здоров'я Львівської міськради Марта Матюшко повідомила про 37 хворих серед внутрішніх переселенців, більшість з них — діти.

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У львівському модульному містечку для внутрішніх переселенців люди страждають від кишкової інфекції. Відомо, що захворіло 37 осіб, більшість з яких — діти. Про це розповіли журналісти "Радіо Свобода" з посиланням на брифінг керівниці управління охорони здоров’я Львівської міськради Марти Матюшко.

Журналісти передають, що під наглядом лікарів залишаються 13 хворих, двоє з яких у містечку не проживали. Найбільше хворих серед неповнолітніх — 21 дитина. Не шпиталізовані хворі ізольовані від інших у своїх кімнатах, за ними доглядають медики.

За словами директора Центру соціальної підтримки Володимира Головатого, адміністрація перевірила харчі у закладі на придатність. Чоловік запевнив медійників, що страви напередодні спалаху інфекції готували зі свіжих продуктів.

"Мені відомо про випадок мешканця, який був на роботі в п’ятницю, тільки в суботу в обід повернувся. Але вчора ввечері він теж мав певні симптоми отруєння, хоча не харчувався взагалі в містечку. Його сім’я їла, а він – ні", — поділився Головатий.

З переселенцями, що проживають нині у модульному містечку, поспілкуватись у працівників медіа не вийшло, адже перебування сторонніх там заборонене. Однак заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Андрій Орфін повідомив журналістам, що причина спалаху інфекції нині невідома. Медики досліджують зразки їжі з центру та отримають результати тільки у п’ятницю, 10 березня.

"Може бути харчова токсикоінфекція і гостра кишкова інфекція. Коли говорять про отруєння, то об’єднують ці два поняття. По симптомах – це дуже схожі між собою два стани. Який буде фінальний діагноз, залежить від результатів дослідження", — пояснив лікар.

За словами Орфіна, стан пацієнтів покращується, хоча кілька дітей досі "продовжують гарячкувати".

Напередодні директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталя Іванченко-Тімко повідомила про госпіталізацію 11 осіб з первинним діагнозом "Гостра кишкова інфекція". За її словами, у містечку була проведена дезінфекція приміщень.

"Поступили зі скаргами на тошноту, блювоту, підвищення температури тіла, частий рідкий стілець у стані середньої важкості", — розповіла Іванченко-Тімко про хворих.

Також сьогодні, 6 березня, у ЗМІ повідомили про смерть американця внаслідок зараження рідкісною амебою. Лікарі припускають, що чоловік міг заразитися під час промивання носа водою з-під крана. Останні 9 років на рік ставалося 0-5 подібних випадків.

Раніше, 3 березня, німецьке медіа повідомило про серйозне захворювання голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Журналісти з’ясували, що до посадовця прилетів лікар з ОАЕ. Казахстанський журналіст Азамат Майтанов впевнений, що Кадиров має проблеми з нирками та він боїться довіряти власне здоров’я російським лікарям.