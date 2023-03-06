Вспышка кишечной инфекции в городке для переселенцев во Львове: заболел 21 ребенок

Руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Марта Матюшко сообщила о 37 больных среди внутренних переселенцев, большинство из них — дети.

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Во львовском модульном городке для внутренних переселенцев люди страдают от кишечной инфекции. Известно, что заболели 37 человек, большинство из которых – дети. Об этом рассказали журналисты "Радио Свобода" со ссылкой на брифинг руководителя управления здравоохранения Львовского горсовета Марты Матюшко.

Журналисты передают, что под наблюдением врачей остаются 13 больных, двое из которых в городке не проживали. Больше всего больных среди несовершеннолетних – 21 ребенок. Не госпитализированные больные изолированы от других в своих комнатах, за ними ухаживают медики.

По словам директора Центра социальной поддержки Владимира Головатого, администрация проверила продукты в заведении на пригодность. Мужчина заверил медийщиков, что блюда накануне вспышки инфекции готовили из свежих продуктов.

"Мне известно о случае жителя, который был на работе в пятницу, только в субботу в обед вернулся. Но вчера вечером у него тоже были определенные симптомы отравления, хотя не питался вообще в городке. Его семья ела, а он – нет ", — поделился Головатый.

С переселенцами, проживающими сейчас в модульном городке, пообщаться у работников медиа не получилось, ведь пребывание посторонних там запрещено. Однако заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Андрей Орфин сообщил журналистам, что причина вспышки инфекции неизвестна. Медики исследуют образцы пищи из центра и получат результаты только в пятницу, 10 марта.

"Может быть пищевая токсикоинфекция и острая кишечная инфекция. Когда говорят об отравлении, то объединяют эти два понятия. По симптомам — это очень похожие между собой два состояния. Каков будет финальный диагноз, зависит от результатов исследования", — пояснил врач.

По словам Орфина, состояние пациентов улучшается, хотя несколько детей до сих пор "продолжают горячиться".

Накануне директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко сообщила о госпитализации 11 человек с первичным диагнозом "Острая кишечная инфекция". По ее словам, в городке была проведена дезинфекция помещений.

"Поступили с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, частый жидкий стул в состоянии средней тяжести", — рассказала Иванченко-Тимко о больных.

Также сегодня, 6 марта, в СМИ сообщили о смерти американца в результате заражения редкой амебой. Врачи предполагают, что мужчина мог заразиться при промывании носа водой из-под крана. Последние 9 лет за год происходило 0-5 подобных случаев.

Ранее, 3 марта, немецкое медиа сообщило о серьезном заболевании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Журналисты выяснили, что к чиновнику прилетел врач из ОАЭ. Казахстанский журналист Азамат Майтанов уверен, что у Кадырова проблемы с почками и он боится доверять собственное здоровье российским врачам.