Гаванський синдром: Пентагон розробляє захист від загадкової хвороби, — Politico

Уперше про хворобу стало відомо к 2016 році, коли американські дипломати в Гавані почали відчувати симптоми черепно-мозкової травми. Міноборони вирішило провести власне розслідування, попри дані ЦРУ.

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Міністерство оборони США продовжує проводити власне розслідування того, що уряд називає "аномальними випадками зі здоров'ям" і розробляє захисні засоби від недуги. Йдеться про так званий "гаванський синдром" — загадкову хворобу, від якої за останні кілька років постраждали понад тисяча американських чиновників. Про те, як Пентагон намагається розгадати причини хвороби та захистити від неї громадян США, йдеться в матеріалі Politico від 6 березня.

Оглядачі пишуть, що Пентагон вирішив провести власне розслідування "гаванського синдрому", попри результати аналогічного розслідування, які були опубліковані ЦРУ. Зазначається, що оборонне відомство спирається на факт відсутності будь-яких доказів того, що загадкова хвороба спричинена дією енергетичної зброї передбачуваного супротивника.

За словами двох колишніх співробітників розвідки, дослідницький підрозділ Пентагону, в тому числі лабораторії армії та ВПС, тестують системи озброєння, щоб спробувати визначити, що може спричинити симптоми.

"Міжфункціональна група в Пентагоні, уповноважена Конгресом, як і раніше, зосереджена на усуненні інцидентів. Сюди включені визначення причин, пом'якшення наслідків, ідентифікація та лікування таких інцидентів", — заявив представник Міністерства оборони підполковник Девін Робінсон.

Водночас генерал зазначив, що Пентагон зосереджений на протидії та наданні допомоги постраждалим, а не на створенні зброї. Також він уточнив, що постраждалих від "гаванського синдрому" лікують у Національному медичному центрі Волтера Ріда в штаті Меріленд.

Оглядачі наголосили, що Пентагон давно вивчає можливі військові застосування спрямованої енергії, включаючи лазери та потужні мікрохвилі та сьогодні витрачає приблизно 1,5 млрд доларів на рік на вивчення цієї технології. У результаті з'явилася ціла низка програм, у тому числі розробка зброї для ВМС США, із застосуванням лазерної установки, яку розмістили на транспортному кораблі в Перській затоці, а також розробка компанією Boeing ракети CHAMP, здатна завдати удару потужним імпульсом радіохвиль по комп'ютерах і електроніці супротивника.

Коротко про "гаванський синдром"

Уперше про хворобу стало відомо у 2016 році, коли група американських дипломатів, які працюють у посольстві США в столиці Куби, відчула запаморочення, сильний головний біль і тимчасову втрату слуху. Симптоми дуже нагадували ті, що відчуває людина в разі черепно-мозкової травми. З того часу американські чиновники неодноразово повідомляли про подібні випадки.

Спочатку ЗМІ розповсюдили чутки про те, що хвороба спровокована нібито дією невідомої зброї, проте доказів цієї версії так і не знайшли.

Раніше журналісти The Woll Street Journal написали, що 13 січня цього року стало відомо про неврологічне захворювання співробітників дипломатичних місій США в Женеві та Парижі. Передбачалося, що йдеться про загадковий "гаванський синдром".