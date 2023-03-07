Гаванский синдром: Пентагон разрабатывает защиту от загадочной болезни, — Politico

Впервые о болезни стало известно в 2016 году, когда американские дипломаты в Гаване беспричинно начали испытывать симптомы черепно-мозговой травмы. Минобороны решило провести собственное расследование, несмотря на данные ЦРУ.

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Министерство обороны США продолжает проводить собственное расследование того, что правительство называет "аномальными случаями со здоровьем" и разрабатывает защитные средства от недуга. Речь идет о так называемом "Гаванском синдроме" — загадочная болезнь от которой за последние несколько лет пострадали более тысячи американских чиновников. О том как Пентагон пытается разгадать причины болезни и защитить от нее граждан США говорится в материале Politico от 6 марта.

Обозреватели пишут, что Пентагон решил провести собственное расследование "Гаванского синдрома" несмотря на результаты аналогичного расследования, которые были опубликованы ЦРУ. Отмечается, что оборонное ведомство опирается на факт отсутствия каких-либо доказательств того, что загадочная болезнь вызвана действием энергетического оружия предполагаемого противника.

По словам двух бывших сотрудников разведки, исследовательское подразделение Пентагона, в том числе лаборатории армии и ВВС, тестируют системы вооружения, чтобы попытаться определить, что может вызвать симптомы.

"Межфункциональная группа в Пентагоне, уполномоченная Конгрессом, по-прежнему сосредоточена на устранении инцидентов. Сюда включены определение причин, смягчение последствий, идентификацию и лечение таких инцидентов", — заявил представитель Министерства обороны подполковник Девин Робинсон.

При этом генерал отметил, что Пентагон сосредоточен на противодействии и оказании помощи пострадавшим, а не на создании оружия. Также он уточнил, что пострадавших от "Гаванского синдрома" лечат в Национальном медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Между тем обозреватели подчеркнули, что Пентагон давно изучает возможные военные применения направленной энергии, включая лазеры и мощные микроволны, и сегодня тратит примерно 1,5 млрд долларов в год на изучение этой технологии. В результате появился целый ряд программ, в том числе разработка оружия для ВМС США, с применением лазерной установки, которую разместили на транспортном корабле в Персидском заливе, а также разработка компанией Boeing ракеты "CHAMP", способная нанести удар мощным импульсом радиоволн по компьютерам и электронике противника.

Кратко о "Гаванском синдроме"

Впервые о болезни стало известно в 2016 году, когда группа американских дипломатов работающих в посольстве США в столице Кубы испытала головокружение, сильные головные боли и временную потерю слуха. Симптомы очень напоминали те, которые испытывает человек при черепно-мозговой травме. С тех пор американские чиновники неоднократно сообщали о подобных случаях.

Поначалу СМИ распространили слухи о том, что болезнь спровоцирована якобы действием неизвестного оружия, однако доказательств этой версии так и не нашли.

Ранее журналисты The Woll Street Journal написали, что 13 января этого года стало известно о неврологическом заболевании сотрудников дипломатических миссий США в Женеве и Париже. Предполагалось, что речь идет о загадочном "Гаванском синдроме".