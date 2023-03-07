У Німеччині критична ситуація з готовністю танків Leopard 2 для сил НАТО, — Spiegel

Для сил швидкого реагування НАТО потрібно зарезервувати 30 танків Leopard 2A7, проте зараз у боєготовності перебувають не більше 20 машин, що підриває довіру союзників.

Related video

Бундесвер кілька років готувався до того, щоб очолити Сили швидкого реагування НАТО. Однак зараз виявляється, що ситуація з боєздатністю танків критична. Про це повідомляє Spiegel.

Німеччина ризикує не виконати свої обов'язки перед НАТО. Сили швидкого реагування повинні мати 30 танків Leopard 2A7 — одну з найновіших модифікацій. Однак міністр оборони Німеччини отримав звіт від Бундесверу, що 393-й танковий батальйон, який зараз задіяний у силах реагування, стикається з поломками танків. У разі критичної ситуації Німеччина може надати 30 готових до бою танків.

В разі критичної ситуації 393 батальйону довелося б шукати танки в усій армії, щоб виконувати свої обов'язки перед НАТО. Наразі 393-й танковий батальйон має 40 танків, із яких лише 20 справні. До того ж у січні їхня кількість була 17, пишуть у виданні. Тому є побоювання, що 393 батальйон не зможе самостійно надати 30 танків Leopard 2A7 до кінця 2023 року.

Вирішити проблему можна, лише якщо залучити додаткові танки зі складу 104-го танкового батальйону, що в Баварії. У виданні зазначають, що це підриває заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що Берлін є надійним союзником Альянсу. Проблема ускладнюється тим, що танки не мають потрібної кількості запчастин. Через це затягується техобслуговування.

Нагадаємо, 5 березня ЗМІ писали, що між Німеччиною та Польщею наближається розкол, який може підірвати західне постачання ЗСУ.

3 березня Німеччина звернулася до Швейцарії, щоб викупити їхні танки Leopard 2.